Home Angerichtet Happy Buddha.

Seit 27 Jahren führt Familie Wong das Restaurant Happy Buddha am Mariahilfergürtel 9 im 15. Wiener Gemeindebezirk. Spezialisiert ist man hier auf kantonesische Küche und es gibt eine umfangreiche Karte an Dim Sum Gerichten. Die kleinen Köstlichkeiten, etwa verschiedene Teigtaschen, die in Bambuskörben serviert werden, sollte man unbedingt probieren!

Weitere Highlights sind gebratene Nudeln sowie gegrillte Ente nach Kanton-Art, gedämpfter Amur, außerdem die Peking-Ente. Sämtliche Gerichte gibt es aktuell zum Mitnehmen und Liefern lassen.

Happy Buddha

Mariahilfergürtel 9

1150 Wien

+43 1 893 42 17

www.happybuddha.co.at

Bild: Familie Wong