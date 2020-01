Das Harfenquartett.

Brusattis Beethoven – Klaviersonaten und Streichquartette – eine Werkreihe

In seiner zweiten Sendung für radio klassik Stephansdom stellt Radiolegende wie -macher Otto Brusatti das Streichquartett op. 74 in Es-Dur in den Mittelpunkt seines einjährigen Riesenweges mit Beethoven. Von „unnötigem Wirrwarr und harter Dissonanz“ sprachen die Zeigenossen. Und heute? Otto Brusatti gesellt zu Aufnahmen mit dem Quartetto di Cremona und dem Bartók Quartett die Klaviersonate op. 79, gespielt von Maurizio Pollini, und den ersten Satz aus dem Konzert für Flöte und Harfe KV 299 von Wolfgang Amadé Mozart in einer Aufnahme mit Nikolaus Harnoncourt.

Und Otto Brusatti zitiert aus Jean Pauls Roman „Titan“, der zwischen 1800 und 1803 in vier Bänden erschienen ist: „Das stolze Weltall hatte seine große Brust schmerzlich ausgedehnt und dann selig überfüllt; und da er jetzt die Augen wie ein Adler weit und fest in die Sonne …“

Tipp: Otto Brusatti präsentiert sein neues Beethoven-Buch am 23. Jänner im DaCapo Klassik [mehr]