Liszt aus Raiding Harmonies poétiques et religieuses.

Chefredakteur Christoph Wellner eröffnet das Jahr 2021 mit einem legendären Mitschnitt vom Liszt-Festival in Raiding: Der russische Starpianist Boris Bloch spielt den von vielen als spröde empfundenen Zyklus Harmonies poétiques et religieuses von Franz Liszt und zeigt in seiner Interpretation wie vielfältig diese Stück sind.