Haselböck und Wallisch – Per Mail und Smartphone.

Martin Haselböck führt immer am 4. Samstag im Monat durch das Orchester-Werk Ludwig van Beethovens. Die Sendereihe ist an den Konzertzyklus des Orchesters Wiener Akademie angelehnt: RESOUND Beethoven. Haselböck versucht mit seinem Orchester die Werke an genau den Orten der Uraufführung aufzuführen. Im Sendestudio erzählt er über die Aufnahmen und erklärt Hintergründe der Kompositionen.

Die aktuelle Ausgabe klingt Corona-bedingt etwas anders als sonst: Martin Haselböck hat per E-Mail mit Pianist Gottlieb Wallisch die Musikauswahl diskutiert. Dann hat jeder zum Smartphone gegriffen und zu moderieren begonnen. Die fertigen Aufnahmen haben sie dann zu Chefredakteur Christoph Wellner gesendet. Und was dabei herausgekommen ist und welche Werke gespielt werden… erfahren Sie am kommenden Samstag!

© Andrej Gril