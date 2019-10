Home Rubato Hasse-Experte Claudio Osele.

Johann Adolf Hasse komponierte 1725 in Neapel seine erste Serenata. Nur ein Jahr später bediente er in La Semele, o sia La richiesta fatale erneut diese Form des Mini-Musiktheaters. Durch die Wiederentdeckung einer Kopie der Partitur in Wien konnte 2018 Hasses Semele bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik wieder erklingen. Die Edition erstellte Claudio Osele aus dem Manuskript des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Der Musikforscher und Dirigent ist zu Gast bei Marion Eigl im Studio. Er wird am 26. November im Theater an der Wien eine Aufführung von Hasses Semele leiten. Und dann wäre da noch die neue CD Hasse at Home von Osele Ensembe Le Musiche Nove.