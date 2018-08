Peter Planyavsky präsentiert „Hauptwerke“, also Stücke, die unangefochten zum Kanon der Orgelliteratur gehören: Choral Nr. 2 in h-Moll von César Franck, Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge“ in G-Dur, Felix Mendelssohn-Bartholdys 6. Sonate sowie einige weitere Dauerbrenner kleineren Umfangs.

(c) Darko Pleli