Haupt-Werke.

Es gibt wieder einmal eine Sendung mit Haupt-Werken – also solche, die nach (hoffentlich) weitgehendem Konsens im Mainstream des Orgelrepertories liegen. Diesmal am Programm: Max Regers Phantasie über den Choral „Straf mich nicht in deinem Zorn“, „Le jardin suspendu“ von Jehan Alain, „Wo soll ich fliehen hin“, der zweite aus den Bach’schen Schübler-Chorälen – und ein großes Werk, das zumindest in Wien wichtig ist: Präludium und Fuge Es-Dur – „die große!“ – von Franz Schmidt.

(c) Darko Pleli