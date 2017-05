Wie jedes Jahr gibt es auch diesmal eine Folge mit „Hauptwerken“ – also Werke der Orgelliteratur, die zum Kernbestand des Repertoires zählen. Johann Sebastian Bachs Partita „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ gehört mit Sicherheit dazu. Sie ist der vorläufige Höhepunkt der Gattung Choralvariation. Das Gegenstück sind die „Trois danses“ von Jehan Alain. Kurz vor seinem tragischen frühen Tod 1940, hat er sich damit ein Denkmal gesetzt und Türen in die Zukunft aufgestossen. Jehan Alain fiel am 20. Juni 1940 in einem Gefecht bei Saumur, zwei Tage bevor in Compiègne der Waffenstillstand geschlossen wurde.

(c) Schotten in Wien