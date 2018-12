Home Perspektiven Haus der Geschichte Österreich.

100 Jahre nach Gründung der Ersten Republik beleuchtet das neue Haus der Geschichte Österreich am Heldenplatz die wechselvolle Geschichte unseres Landes ab 1918. Auf einer Gesamtfläche von 1.800 m² wird das Werden Österreichs von der Habsburger-Monarchie über Erste Republik, Anschluss an das Nazi-Reich und Gründung der Zweiten Republik bis heute anschaulich dargestellt. In der Sendung von Stefan Hauser kommt Direktorin Monika Sommer zum Hintergrund des Museums zu Wort. Die beiden KuratorInnen Birgit Johler und Stefan Benedik führen durch die aktuelle Ausstellung.