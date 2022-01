Interpreten: Heidelberger Sinfoniker, Johannes Klumpp

Label: hänssler Classic

EAN: 881488210354

Lange Zeit hat es so ausgesehen, als würde das großangelegte Haydnprojekt der Heidelberger Sinfoniker ein jähes Ende gefunden haben. Dann 2018 ein erster musikalischer Lichtblick unter dem Konzertmeister Benjamin Spillner. Seit eineinhalb Jahren haben die Heidelberger Sinfoniker mit Johannes Klumpp einen neuen Chefdirigenten gefunden und mit Haydn25 präsentiert er sich nun in dieser Funktion erstmals auf CD.

1987 hat Thomas Fey, damals noch Student, das Schlierbacher Kammerorchester gegründet aus dem 1993 die Heidelberger Sinfoniker hervorgegangen sind. Ein Orchester, das sich der historisch informierten Musizierpraxis verschrieben hat, obwohl moderne Streich- und Holzblasinstrumente verwendet werden. Blech und Pauken allerdings stammen aus alter Zeit. So entsteht ein ganz spezieller, knackiger Klang, der seit 1999 auch die Einspielung sämtlicher symphonischer Werke Joseph Haydns prägt. 2014 dann der Einschnitt, ein schwerer häuslicher Unfall verhindert ein weiteres Arbeiten von Thomas Fey. Zu verschiedenen Anlässen habe ich bei uns im Radio gute Genesungswünsche ausgesprochen, leider sollte es jedoch mit der Genesung nicht soweit kommen, dass Thomas Fey wieder ans Dirigentenpult zurückkehren kann. Im August 2020 dann die Entscheidung des Orchesters, mit Johannes Klumpp einen neuen Chefdirigenten zu wählen, die konsequente Arbeit aber auch im Sinne Thomas Feys fortzusetzen.

So klingen auch die nun vorgestellten frühen Symphonien 2, 17, 18, 19 und 20 von Joseph Haydn frisch, lebendig und dynamisch einladend. Was den historischen Gehalt anbelangt, ist Klumpp noch einen Schritt weiter gegangen. Nicht mehr die Robbins-Landon Gesamtausgabe der Haydn Symphonien liegt hier zu Grunde, sondern die Urtext-Gesamtausgabe des Henle Verlages. „Idealismus, Liebe zur Musik und technische Perfektion paaren sich hier mit dem Willen zum ganz Besonderen. Genau passend für die sinfonische Welt von Joseph Haydn.“ schreibt Johannes Klumpp über seine Zusammenarbeit mit den Heidelberger Sinfonikern, und fügt hinzu: „Voller Vorfreude schaue ich in die Zukunft!“ Dem schließe ich mich gerne an. (mg)