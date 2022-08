Home Startseite Haydn anders.

Gleich zwei Konzerte im August bringen einen etwas anderen Blick auf die Musik von Joseph Haydn. Die Erlkings widmen sich am 13. August in Mannersdorf in einem, extra für die Haydnregion NÖ entstandenen, Programm „Einer sehr ungewöhnlichen Geschichte“. Und die Tanzgeiger begeben sich am 27. August in Göttlesbrunn auf die Spuren Joseph Haydns. Zwei Abende, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die dennoch durch Spielwitz und Spielfreude und den „anderen“ Zugang zur Musik Haydns verbunden sind. Michael Gmasz spricht mit Bryan Benner und Ivan Turkalj von den Erlkings über ihre Art der Haydnrezeption und außerdem mit seinem Vater Sepp Gmasz über die Volksmusik zu Haydns Zeit.