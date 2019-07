Home Startseite Haydn für die Kleineren.

Für Klassikliebhaber*innen und Interessierte ist in der Haydnregion Niederösterreich vom Kammermusikkonzert über Liederabende bis hin zum großen Orchesterkonzert so einiges zu erleben. Aber auch die Kleinsten kommen nicht zu lurz, darauf wird geachtet. Mäuschen Max war in dieser Saison bereits zu Gast und im Oktober wird es ein, extra für das Haydn Geburtshaus verfasstes, Märchen für Rohrau geben. Dafür verwantwortlich zeichnet das Musikvermittlungskollektiv auf:takt Kultur, gegründet von Esther Planton und Veronika Prünster. Die beiden kümmern sich auch unter dem Jahr für Schul- und Musikvermittlungsprojekte rund um Michael und Joseph Haydn. Über die Bedutung von solchen Projekten haben sie mit Michael Gmasz gesprochen.