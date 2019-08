Home Startseite Haydn goes Klezmer.

Am 22. August findet in der Haydnregion Niederösterreich ein ganz spezieller Haydn-Abend statt. Unter dem Titel Haydn goes Klezmer bringen Tini Kainrath und das Duo Klezmer Reloaded ihre Version von Schottischen und Walisischen Liedern von Joseph Haydn in den Hof des Weingutes Raser-Bayer in Höflein. Welchen Zugang Tini Kainrath zum Kunstlied hat, wie sich Haydn mit Klezmer verträgt und ob sich eigentlich alles „verklezmern“ lässt, erzählen die Sängerin und die beiden Musiker Maciej Golebiowski und Sasha Shevchenko im Gespräch mit Michael Gmasz. Dazu gibt es, ganz exklusiv, eine kleine musikalische Kostprobe aus diesem Programm zu hören!