Home Startseite Haydn in der Popkultur.

In welchem Stil würde Joseph Haydn komponieren, wenn er heute leben würde? In Zeiten von Pop, Rock, Hip Hop, Soul etc. Oder wäre er vielleicht ein angesagter Influencer, der sich nach einer erfolgreichen Sängerknabenkarriere auf Facebook, Youtube oder Instagram für die „Coolness“ des gemeinsameen Chorgesanges stark machen würde? Wir wissen es nicht und es ist auch wahrlich schwer einzuschätzen, wie sich Joseph Haydn als Star des 21. Jahrhunderts verhalten würde. Wie es allerdings klingen kann, seine Musik ins Heute zu versetzen, wird die a Capella Gruppe Beat Poetry Club am 7. und 10. April im Haydn-Geburtshaus in Rohrau zeigen. „Das Leben ist ein Traum“ als Grundlage für Workshops und Konzerte, über die Juci und ihre Tochter Lilly Janoska in der aktuellen „Zum Haydn“ Ausgabe berichten.

Michael Gmasz holt musikalisch außerdem einige Konzerte nach, die auf Grund des Coronavirus bereits abgesagt werden mussten.