Home Rezensionen Das Finalkonzert.

Rund 1614 Einwohner zählt die Marktgemeinde Rohrau im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich. Rohrau, der Geburtsort von Michael und Joseph Haydn. Den Livestream des gestrigen 3. Internationalen Haydn-Wettbewerbs für Klassisches Lied und Arie verfolgten allein 1122 Interessierte. Musikchefin Ursula Magnes saß live vor Ort im Publikum und hat das Finalkonzert hautnah miterlebt.

7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 80 Anmeldungen schafften es in die Finalrunde. Angereist aus Schweden, Australien, Portugal, Slowenien, Russland und Tirol. Die jungen Sängerinnen und Sänger stellten sich einer musikalischen Herausforderung: das klassische Lied und klassische Arien zu interpretieren. Im kleinen Vortragssaal des Haydn Geburtshauses kein leichtes Unterfangen. All der Zauber der umliegenden Gegend musste da schon aus dem Inneren heraus in die Darbietung einfließen. Der jungen Russin Anna Nekhames gelang das mit Abstand am besten. Sie überzeugte besonders mit Joseph Haydns Bravour-Arie „Ragion nell’alma siede“ aus „Il mondo della luna“. Ein absolut verdienter 1. Preis für die Sopranistin. Gefolgt vom jungen Tiroler Tenor David Kerber, der besonders mit je einer Arie aus „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“ stimmmächtig auf sich aufmerksam machte. Platz 3 ging an die Schwedin Karolina Bengtsson, die auch zahlreiche Sonderpreise einheimste. Der Juryvorsitzenden Angelika Kirchschlager wurde nicht nur ein riesiger Blumenstrauß übergeben. Ihr wurden auch immaterielle Rosen gestreut: für drei überaus wertschätzende und die jungen Sängerinnen und Sänger unterstützende Tage in Rohrau. Es war kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Kabarettist und Autor Alfred Dorfer stiftete den Publikumspreis. Eine großzügige Wertschätzung für das, was unser gemeinsames Kulturleben ausmacht.