CD der Woche Haydn: The Complete Piano Concertos.

Interpreten: Matthias Kirschnereit, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Label: Berlin Classics

EAN: 885470022970

Haben sich Pianistinnen und Pianisten in den vergangenen Jahren doch verstärkt mit den rund 60 Klaviersonaten von Joseph Haydn auseinandergesetzt, so fristen seine Konzerte für Tasteninstrumente, bis auf wenige Ausnahmen, nach wie vor ein Schattendasein. Dem entgegen wirkt aktuell der Pianist Matthias Kirschnereit mit seiner neuen CD. Michael Gmasz hat sich wieder mal durchgehört.

Soll noch jemand sagen, an der Musikgeschichte ändert sich nichts. Immer wieder gibt es neue Forschungsergebnisse, die zum Teil auch nicht ganz unerhebliche Dinge, wie tatsächliche Provenienz von Werken betreffen. Hat es, aus verkaufsfördernden Gründen, zu Haydns Zeit noch unzählige, angebliche, Klavierkonzerte aus der Feder des Meisters gegeben, so hat sich die Forschung jüngst darauf verständigt, dass es „nur“ neun Konzerte für Tasteninstrumente sind, die gesichert von Joseph Haydn selbst stammen. Mit diesen hat sich Matthias Kirschnereit gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn ins Studio begeben und er ist mit einer spannenden Doppel-CD mit so manch bisher Unbekanntem wieder herausgekommen.

Rondo all’Ungarese, der dritte Satz aus dem Klavierkonzert in D-Dur fällt bestimmt den meisten ein, wenn die Rede auf Konzertantes für Klavier von Joseph Haydn kommt. Dass er daneben noch ein weiteres D-Dur Konzert, gleich vier in C-Dur, je eines in G- und F-Dur und ein Doppelkonzert für Klavier und Violine ebenfalls in F-Dur komponiert hat, wissen wohl nur eingefleischte Haydn Liebhaber. Matthias Kirschnereit hat sich eingehend mit diesen Werken beschäftigt, die ursprünglich für verschiedene Tasteninstrumente wie Orgel, Cembalo und Hammerklavier entstanden sind. Er selbst hat sich als Pianist unserer Zeit für den modernen Steinway D entschieden und in Ermangelung von Originalmaterial gleich sämtliche Kadenzen zu den Solokonzerten selbst verfasst. Mit der Geigerin Lena Neudauer hat er sich eine großartige Partnerin für das Doppelkonzert an die Seite geholt, die seine Sicht auf Haydns Musik und seine Klangidee teilt und wunderbar ergänzt. (mg)