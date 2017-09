Home Rubato Haydn und NÖ.

Das Haydn Geburtshaus in Rohrau, wo Joseph und Michael Haydn zur Welt kamen, wird derzeit saniert und neu gestaltet. Bald sind die Umbauarbeiten abgeschlossen. Museumsleiter Michael Linsbauer erzählt, worauf sich das interessierte Publikum schon jetzt freuen kann. Zum Beispiel auf eine Joseph Haydn-Matinee am 1. Oktober – eine Veranstaltung im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich an musikhistorischen Stätten. Durch die Sendung führt Marion Eigl.