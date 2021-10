Home Rubato Das neue Haydneum.

Der ungarische Staat hat eine Stiftung für die Errichtung eines Zentrums für Alte Musik in Ungarn eingerichtet. Besonderes Interesse liegt dabei in der Aufarbeitung bedeutender Archive wie zum Beispiel jenes der Familie Esterházy. Dabei spielen Vorgänger, Nachfoger und Zeitgenossen von Joseph Haydn eine wichtige Rolle. Deshalb auch der international klingende Name Haydneum. Musikchefin Ursula Magnes hat dazu mit György Vashegyi gesprochen und präsentiert zahlreiche Ersteinspielungen.