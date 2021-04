Home Startseite Haydnregion Niederösterreich – ein Lebenszeichen!

Was berichtet man als Musikredakteur und Sendungsgestalter über ein Festival, das auf Grund der Corona-Kulturschließungen nicht stattfinden darf? Eine Frage, die Michael Gmasz im Zuge der Sendereihe Zum Haydn beschäftigt und die er auch dem Intendanten der Haydnregion Niederösterreich Michael Linsbauer gestellt hat. Dieser hat geantwortet, dass es auch viele schöne Dinge zu besprechen gäbe, wie z.B. das sehr erfolgreiche und äußerst gelungene Streaming-Eröffnungskonzert mit Yury Revich Anfang März (hier nachzusehen), die Entwicklung der Region um den Haydngeburtsort Rohrau, die niederösterreichische Landesaustellung 2022 auf Schloss Marchegg (ebenfalls in der Haydnregion!) und natürlich die doch hoffentlich bevorstehenden Konzerte und Veranstaltungen dieser Saison. Stoff genug also, für ein kräftiges Lebenszeichen aus der Haydnregion Niederösterreich!