Heimatfilm – Teil 1.

Echo der Berge. Gipfelsturm, Donaureigen, Waldesweben – Heimatfilm!

Mag es um Dramatik und Herzschmerz, einen sentimentalen Rückblick auf die Habsburger-Monarchie oder um einen komödiantischen Wohlfühlstreifen gehen – in Heimatfilmen spielt v. a. eine die Hauptrolle: die schöne Landschaft.

Hoch droben am Berg, im tiefen Wald oder bei einer Fahrt über die Donau (am besten durch die Wachau), die Filmmusik war für die Darstellung der eigenen Heimat ein bedeutender Faktor. Stefan Schmidl begibt sich auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Geschichte des deutschsprachigen Heimatfilms, u.a. mit Ausschnitten aus Berge in Flammen (1931), Erzherzog Johanns große Liebe (1950), Die Fischerin vom Bodensee (1956) und Ruf der Wälder (1965).

Samstag, 20. August 2022, 09.05 Uhr

Montag, 22. August 2022, 20.00 Uhr

Weitere Informationen im magazin KLASSIK #25, S. 20 f.