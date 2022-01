Heinz Rögner (1929-2001).

Interpreten: MDR-Sinfonieorchester, MDR-Kammerphilharmonie, Heinz Rögner

Label: Genuin

EAN: 4260036257427

Der Dirigent Heinz Rögner war ein Stiller unter den Großen. Im Dezember 2001 ist er nach vielen beruflichen Stationen in Leipzig aber vor allem in Berlin im Alter von 82 Jahren verstorben. Anlässlich des 20. Todestages hat das Label Genuin bisher unveröffentlichte live-Radiomitschnitte des MDR-Sinfonieorchesters und der MDR-Kammerphilharmonie unter Rögner veröffentlicht.

Bruckner, Mahler, Reger und andere Vertreter der Spätromantik – das waren die Leibkomponisten des Dirigenten Heinz Rögner. Was allerdings nicht bedeutet, dass ihm nicht auch die Musik der früheren oder späteren Epochen gelegen ist. Das zeigt die aktuelle Zusammenstellung des Labels Genuin mit Werken von Mendelssohn, Beethoven und Schubert. Aber eben auch von Reger, Ravel und Bruckner inkl. einer „Zugabe“ mit „An American in Paris“ von George Gershwin. Konzertmitschnitte aus dem Gewandhaus zu Leipzig in den Jahren 1994 bis 2001.

Chefdirigent beim MDR in Leipzig war Rögner nie, aber er war immer wieder als Gastdirigent bei den Orchestern seiner Heimatstadt tätig. Und das gerne, wie man den verschiedenen persönlichen Erzählungen langjähriger Wegbegleiter wie Max Pommer, Michael Sanderling oder Georg Fritzsch im Beiheft dieser CD entnehmen kann. Rögner war kein Dirigent der großen Gesten und kein Erzeuger musikalischer Exzesse. Viel mehr war er ein präziser Kapellmeister, ein „Handwerker“ mit einem „natürlichen Gespür für das Wesentliche einer Komposition“, wie es Gewandhausorchester-Konzertmeister Karl Suske beschreibt. Exakt und präzise sind auch die Aufnahmen mit der MDR-Kammerphilharmonie und dem MDR-Sinfonieorchester. Transparent und doch süffig gelingt so Schuberts Unvollendete, ein wahres Klangfest, durchaus im fließenden Tempo, feiert Rögner mit der 6. Bruckner oder auch mit Max Regers Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart Op. 132. Die nötige Lockerheit und Leichtigkeit wiederum versprüht der Amerikaner in Paris von Gershwin. Eine gelungene Erinnerung an einen großen Orchestererzieher! (mg)