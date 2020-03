Home Rubato Kammersänger Heinz Zednik.

Am 21. Februar feierte KS Heinz Zednik seinen 80. Geburtstag. radio klassik Stephansdom reiht sich in die Gratulantenschar ein und wünscht Gesundheit und ungebrochene Neugier! Der Wiener Publikumsliebling machte als Charakter-Tenor eine Weltkarriere. Besonders sein Mime und Loge in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ ist vielen Opernliebhaberinnen zwischen Wien, Bayreuth und New York unvergessen. Heinz Zednik steht nachwievor auf der Bühne. Beispielsweise in der „Edelwurzen“ (Zitat Heinz Zednik), der Rolle des Kaiser Franz Joseph in Ralph Benatzkys „Das weisse Rössl“ in der Badener Sommerarena.

Musikchefin Ursula Magnes begrüßt den Sänger und Präsidenten der Freunde der Wiener Staatsoper sowie Thomas Dänemark, Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper, live im Studio.

(c) Heinz Zednik als Mime in „Siegfried“ von Richard Wagner, Wiener Staatsoper, 1993, Axel Zeininger