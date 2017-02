Wie Habibis helfen. Syrische Flüchtlinge und Buddys über Ankommen, Zukunftswünsche und Integration.

Rahaf, Azizi, Bilal und Tamam leben seit mehr als einem Jahr in Österreich. Sie sind als Flüchtlinge gekommen, nicht freiwillig. Dazu kommen noch Valentin, Gabi, Sissy. Eines haben alle gemeinsam: sie sind Habibis, was so viel wie FreundInnen auf Arabisch heißt. So nennen sich alle Freiwilligen die bei den Habibi – Flüchtlingsprojekten der Pfarre Franz von Sales aktiv sind.

Die Initiative wurde im Herbst 2015 ursprünglich als Geld- und Sachspendensammlungen gegründet. Dann kam die Suche nach Wohnungen für AsylwerberInnen dazu und zwei Notquartiere. Heute bietet Habibi Wohn-, Lern-, Buddy-, Sozial-, Job- und Integrationsprojekten an.

Eine Sendung von Franziska Lehner.

Kochabend mit Habibis. Das Flüchtlingsprojekt verbindet Deutschlernen, Kochen, Austausch und Genuss.