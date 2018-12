Home Lebenswege Herbert Beiglböck.

Der steirische Caritasdirektor hat viele Stationen in Organisationen der römisch-katholischen Kirche durchlebt: Katholische Jugend, Katholische Aktion Steiermark, Pastoralamt der Diözese Graz-Seckau, er war Leiter des Marketings der „Kleinen Zeitung“, danach Wirtschaftsdirektor der Diözese und ist nun seit drei Jahren Caritasdirektor. Im Porträt von Stefan Hauser kommt er auf die genannten Stationen zu sprechen und darüber, wie es der steirischen Caritas gelingt, Not in vielen Bereichen der Menschen zu lindern.