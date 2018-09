Home 20 Jahre 20 x Herbst am 20.

„Im Herbst fallen die Blätter, Donnerwetter.

Im Frühjahr sind sie wieder dran, sieh mal an!“

So heißt es in einer Gstanzlstrophe, die immer wieder gerne gesungen wird. Und auch wenn der Spätsommer dieser Tage gerade noch zeigt, welche Kraft er aufzubringen vermag, der meteorologische Herbst hat längst begonnen und der astronomische steht unmittelbar bevor. In unserer Monatsreihe 20 mal am 20. widmen wir uns deshalb dem Thema Herbst in all seinen Facetten. Als Jahreszeit an sich, als Zeit für die Ernte und den dazugehörigen Dank aber auch als Zeit des Genusses, wenn es z.B. in den Variationen ordentlich „stürmt“.