Herbstgold in Eisenstadt.

Der Geiger und Dirigent Julian Rachlin ist der neue Künstlerische Leiter des Herbstgold Festival in Eisenstadt. Seine erste Programmierung läuft unter dem Motto Metamorphosen. Internationale Stars geben sich dabei die Türklinke des Schlosses Esterhazy in die Hand. Und es gibt ein spannendes Debüt: der Kulturchef des ORF Martin Traxl wird erstmals Regie führen. Am Programm Joseph Haydns Opera buffa Der Apotheker. Musikchefin Ursula Magnes hat mit beiden Herren gesprochen und lässt das Herbstgold musikalisch leuchten.

(c) Josef Siffert