Klassik auf Rezept.

Am 21. Februar 2020 veröffentlicht Emmanuel Tjeknavorian sein erstes Orchesteralbum mit zwei ganz besonderen Violinkonzerten, die in seiner Karriere eine entscheidende Rolle gespielt haben: das Violinkonzert von Jean Sibelius und in einer Weltersteinspielung das Violinkonzert seines Vaters Loris Tjeknavorian.

Als Klassik-Tjek begrüßt er die junge Wiener Wirtin und Köchin Stefanie Herkner in seiner Sendung. Für sie gilt: „Kein Tag ohne Griesnockerlsuppe“. Ihr beruflicher Weg führte „die Herknerin“, aus einer Gastronomiefamilie stammend, vom Schreibtisch in die Küche. Die beiden plaudern über Parallelen und Besonderheiten ihrer Berufungen: familiäre Vorbelastung, Lampenfieber, Interpretation, Lehrzeiten, Tradition, Gäste wie Publikum und vieles mehr.

Dazu gibt es musikalische „Schulterscherzl“ von Rossini, Wolfgang Amadé Mozart, Händel – „nona“, Schuberts „Forelle“, Dvořák und Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“.