Interpret: Günther Groissböck, Gerold Huber

Label: DECCA

EAN: 028948169573

Nachdem sich Günther Groissböck zuletzt auf CD mit dem Schwanengesang und der Winterreise von Franz Schubert beschäftigt hat, begibt er sich auf seinem aktuellen Album auf düsteres Terrain. Unter dem Titel Herz-Tod versammelt er vier Liederzyklen von Brahms, Wagner, Wolf und Mahler.

Der Titel der CD, und zugegeben auch das in schwarz-weiß gehaltene Titelbild, mögen ein wenig irreführend sein, denn Herz-Tod bezieht sich keineswegs auf das Ableben durch koronare Herzerkrankungen. Wichtig ist in diesem Fall der Bindestrich zwischen Herz und Tod, der somit eine Wortneuschöpfung ergibt und inhaltlich schon eher in Richtung der vertonten Werke weist. Günther Groissböck hat sich vier Zyklen ausgesucht, die sich, wie er sagt, „auf sehr unterschiedliche Weise um die Themenbereiche Liebe, Tod, Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit drehen“. Brahms‘ Vier ernste Gesänge treffen auf Wagners Wesendonck-Lieder, auf Wolfs Michelangelo-Lieder und auf die Rückert-Lieder von Gustav Mahler.

Günther Groissböck führt, wie immer ausgezeichnet begleitet und gestützt von Gerold Huber, seinen voluminösen Bass versiert durch dieses Wechselbad der Gefühle. Es gelingt ihm, die jeweilige Stimmung der einzelnen Lieder so überzeugend einzufangen und wiederzugeben, dass man schon bei den vier ernsten Gesängen von Brahms ein Spektrum an Gefühlen von tieftodtraurig bis himmelhochjauchzend durchlebt, wie es sonst eher selten der Fall ist. Nicht anders ergeht es dem Zuhörer bei den Michelangelo Liedern von Hugo Wolf und den Rückert-Liedern von Gustav Mahler bis hin zum vergeistigten, fast überirdischen Abschluss mit, „Ich bin der Welt abhanden gekommen“. Mit Richard Wagners Wesendonck-Liedern wagt sich Günther Groissböck auf bisher unerschlossenes Terrain, denn diese sind bekanntlich ausdrücklich für Frauenstimme geschrieben. Da die Texte allerdings geschlechterneutral sind, sah Groissböck keinen Grund, sie nicht auch als Mann zu singen und auch ich muss sagen, gerade in Bezug auf das Wagnersche Opernwerk bzw. im Speziellen den Tristan, ist dieser Erstversuch vollends aufgegangen. (mg)