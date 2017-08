Interpret: Wiener Klaviertrio

Label: mdg

EAN: 760623201764

Kürzlich wurde das Wiener Klaviertrio für seine Brahmsinterpretation mit dem renommierten Echo Klassik als bestes Kammermusikensemble ausgezeichnet. Nun liegt eine neue Einspielung des Ensembles vor, die sich dem Trioschaffen von Heinrich von Herzogenberg widmet.



Der gebürtige Grazer Heinrich von Herzogenberg steckte zu Beginn seiner Karriere im gleichen Dilemma, wie viele seiner Zeitgenossen der Komponistenzunft – wohin sollte er sich wenden? An den Traditionalisten orientieren, und dabei Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren, oder sich den sogenannten Neudeutschen um Liszt und Wagner anschließen? Es war schließlich die „reine Existenz“ von Johannes Brahms, die ihm die Augen geöffnet hat und so hat er sich dem Traditionellen verschrieben, in all seinen Facetten. Dazu gehörte neben der Form und Tonsprache auch die Wahl bestimmter Gattungen, wie in diesem Fall der Kammermusik, die bei den Neudeutschen quasi nicht existierte. Neben Streichquartetten, Trios in unterschiedlichen Besetzungen, Sonaten für Violine und Viola finden sich darunter auch 2 Klaviertrios, entstanden 1877 und 1882.

Das Wiener Klaviertrio hat diese beiden Werke aus der Versenkung geholt und in den vergangenen Jahren sowohl in seinem Konzerthaus-Zyklus dargeboten als auch nun für Dabringhaus und Grimm eingespielt. Eine seltene Möglichkeit, diese von Brahms inspirierten Meisterwerke zu erleben und so ein wenig in die Zeit der Hochromantik eintauchen. Stefan Mendl, David McCarroll und Matthias Gredler nehmen uns dabei auf eine intensive, emotional aufgeladene Reise, mit. Dabei herrscht eine musikalische Ausgewogenheit, eine dynamische Balance und ein gemeinsamer Gesamtklang, dass es eine reine Freude ist den drei Herren beim Musizieren zu lauschen. Ohne ins Schwärmen geraten zu wollen, aber so muss Klaviertrio klingen! (mg)