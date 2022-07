Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 1 Jahr: 24. Juli 2021

24. Juli 2021: Baden wird zur Weltkulturerbestadt.

Im Rahmen der 44. Sitzung des UNESCO-Weltkulturerbe-Komitees wurde in der chinesischen Stadt Fuzhuo entschieden, dass die „Great Spas of Europe“ in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes als serielles Welterbe eingetragen wurden.

Diesen historischen Rückblick präsentiert Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.