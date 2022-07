Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 1 Jahr: 30. Juli 2021

30. Juli 2021: Eintragung des Donau-Limes in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes

Unter dem Titel „Grenzen des Römischen Reiches“ soll in Zukunft der gesamte Verlauf des Limes in den Schutz der internationalen Staatengemeinschaft gestellt werden. Der Limes ist die Außengrenze des antiken Römischen Reiches. Diese reicht von Großbritannien über Mittel- und Osteuropa und den Nahen Osten bis nach Nordafrika. Der Donau-Limes in Österreich umfasst 40 sichtbare Denkmäler sowie 15 Museen. Er erstreckt sich über die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Zur Römerzeit galt die Donau als wichtigste Verkehrsverbindung Mitteleuropas.

Diesen historischen Rückblick präsentiert Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.