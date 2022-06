Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 17 Jahren: 30. Juni 2005

30. Juni 2005: Anerkennung des Wienerwalds als Biosphärenpark durch die UNESCO

Seither gehörte der Wienerwald zu einem weltweiten Netzwerk von 727 Biosphärenparks in 131 Staaten und steht für eine Lebensregion, in der Mensch und Natur gleichermaßen ihren Platz finden und voneinander profitieren. Charakteristisch für den Wienerwald ist die Vielfalt von Natur und nachhaltige Bewirtschaftung am Rande der Großstadt. Der Wienerwald gilt als eine der größten zusammenhängenden Buchenwaldgebiete Mitteleuropas.

Diesen historischen Rückblick präsentiert Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.