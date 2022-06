Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 22 Jahren: 2. Juni 2000

2. Juni 2000: Spatenstich für den größten Windpark Österreichs

Der größte Windpark Österreichs in Bruck an der Leitha, 45 Kilometer von Wien entfernt, gilt als Vorzeigemodell für regionale, klimaschonende Stromerzeugung. 2004 folgte der Bau der Windparks in Hollern und Petronell-Carnuntum, die 2005 ihren Betrieb aufnahmen. Insgesamt verrichten hier 25 Windenergieanlagen ihren Dienst und

erzeugen Strom für rund 29.000 Haushalte, sie sparen mehr als 60.000 Tonnen CO2 ein.

Diesen historischen Rückblick präsentiert Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.