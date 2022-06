Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 33 Jahren: 19. Juni 1989

19. Juni 1989: Grundsteinlegung für den Archäologischen Park Carnuntum

Der Archäologische Park Carnuntum bringt die römische Geschichte ins Hier und Jetzt. Die Stadt Carnuntum war eine wichtige römische Siedlung, die in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus an der

Kreuzung wichtiger Handelsrouten an der Donau gegründet wurde. Sie avancierte zu einer der bedeutendsten Städte des Römischen Reiches mit rund 50.000 Einwohnern.

