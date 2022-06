Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 34 Jahren: 18. Juni 1988

18. Juni 1988: Eröffnung des 1. Donaufestivals in Krems („Ganz NÖ ist Bühne“)

An zwei Wochenenden im Frühling wird Krems an der Donau zur Internationalen Plattform für neue Performance-Kunst und Musik. Die Haupt-Veranstaltungsorte sind die Messehallen Krems und der Klangraum Krems Minoritenkirche. Pro Tag gibt es rund 20 Veranstaltungen an vielen verschiedenen Orten in Krems.

Diesen historischen Rückblick präsentiert Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.