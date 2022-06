Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 62 Jahren: 10. Juni 1960

10. Juni 1960: Erstmalige Vergabe des Kulturpreises des Landes NÖ

Dieser Preis der NÖ Landesregierung wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben. Der NÖ Kulturpreis ist aufgeteilt in einen Würdigungs- und einen Anerkennungspreis, der in den Sparten wie etwa

„Bildende und darstellende Kunst“, „Literatur“, „Medienkunst“, „Musik“, „Erwachsenenbildung“ sowie „Volkskultur und Kulturinitiativen“ vergeben wird. Der Würdigungspreis dient der Würdigung eines vorliegenden Gesamtwerkes eines Künstlers oder einer Künstlerin oder einer Personengruppe von überregionaler Bedeutung.

