Heute vor 62 Jahren: 2. Juli 1960

2. Juli 1962: Berühmte „Kukuruz“-Wette beim Besuch Nikita Chruschtschows auf dem Bauernhof Leopold Figls in Rust

Der sowjetische Regierungschef Chruschtschow besuchte innerhalb von neun Tagen mehrere Bundesländer, darunter auch ein zur Familie Figl gehörender Bauernhof, der von Leopold Figls Bruder Josef bewirtschaftet wurde. Der sowjetische Ministerpräsident wies Figl auf die in seinen Augen geringe Wuchshöhe der österreichischen Maispflanzen hin. Chruschtschow meinte, dass der Ernteertrag des Saatguts in seiner Heimat zehnmal so viel ergeben würde. Er soll eine Wette mit Figl abgeschlossen haben. Der Einsatz soll ein Schwein gewesen sein.

