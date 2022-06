Home 100 Jahre Niederösterreich Heute vor 66 Jahren: 29. Juni 1956

29. Juni 1956: Unterzeichnung des Gesellschaftvertrages zur Gründung der Österreichischen Studiengesellschaft für Atomenergie (Forschungszentrum Seibersdorf)

Ziel der Studiengesellschaft für Atomenergie war es, Österreich auf den Einstieg in das Atomzeitalter vorzubereiten. Zu diesem Zweck wurden in Seibersdorf Forschungen im Bereich der Kernenergie und der Reaktortechnologie in internationaler Zusammenarbeit betrieben.

