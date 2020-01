Home Rubato Hi Fi Brahms.

Die Welt der Technologie entwickelt sich immer weiter: auch auf dem Klassik Markt gibt es technologische Neuerungen! Ein Dirigent, der das Potential neuer Aufnahmetechniken für sich entdeckt hat, ist Claudio Vandelli.

Der Italiener, der regelmäßig mit Stars wie Anna Netrebko, Ildar Abdrazakov, Erwin Schrott, oder auch Yuri Bashmet und Vadim Repin zusammenarbeitet, konzertiert international mit Symphonieorchestern von Wien bis St. Petersburg. Seit diesem Jahr ist er auch Chefdirigent der neu gegründeten Würth Philharmoniker in Deutschland.

Aktuell ist das erste Album herausgekommen, mit dem Klavierquartett Nr 1 von Johannes Brahms in der Orchesterbearbeitung von Arnold Schönberg. Die Aufnahme entstand mit der neuen Technologie, die der holländische Tonmeister Bert van der Wolf einsetzt: eine völlig neue Herangehensweise an aufgenommenen Klang, die Claudio Vandelli im Gespräch erklärt. Ausserdem plauderte der Maestro beim Besuch im Studio über seine Arbeit mit Jugendorchestern und seine karitativen Initiativen für Musikerinnen und Musiker, die großes Talent zeigen, aber kein Geld für ein hochwertiges Instrument haben.