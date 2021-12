Home Lebenswege Hildegunde Piza.

Sie ist eine Pionierin auf dem Gebiet der Plastischen Chirurgie. Und sie hat Geschichte geschrieben: mit der erfolgreichen Transplantation von zwei Händen an der Universitätsklinik Innsbruck im Jahr 2000. Damals die weltweit erst zweite geglückte Operation dieser Art.

Mittlerweile ist Hildegunde Piza 80 Jahre alt – und sie operiert nach wie vor. „Ich hör‘ dann auf, wenn es Zeit ist“. Als Arzttochter ist sie in der Steiermark aufgewachsen, selbst wollte sie Sportlerin werden – bis der Vater sie zum Inskribieren begleitete.

Was sie an ihrem Beruf liebt, wie ihr das Talent fürs Handarbeiten am OP-Tisch genutzt hat und welche Hürden sie als Frau in der Spitzenmedizin nehmen musste – zu hören in einer Lebenswege-Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: Medienkiste Diözese Graz-Seckau/Gerd Neuhold