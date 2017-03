Home Perspektiven Hilfe für Frauen in Krisensituationen in Nepal.

In der laufenden Fastenzeit führt die Katholische Frauenbewegung ihre Sammlung für benachteiligte Frauen in Ländern des Südens durch. 2017 stellt die Frauenbewegung Hilfsprojekte in Nepal ins Zentrum ihres Engagements. Sie unterstützt u.a. die nepalesischen Organisationen „Mahila Bishwasi Sangh“ (NMBS) und „Rural Reconstruction Nepal“ (RNN). In dem von den Folgen eines Bürgerkriegs geprägten Staat landen viele Frauen häufig in schlecht bezahlten, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und werden Opfer häuslicher und sexueller Gewalt. Das von der Organisation NMBS in der Hauptstadt Kathmandu betriebene Frauenzentrum setzt sich vor allem für Bildung und Bewusstseinsarbeit für Frauen und Mädchen aus allen Regionen Nepals ein und gewährleistet, dass Frauen ein sicheres und friedvolles Leben führen können. Eine Sendung von Stefan Hauser und Thomas Frühwirth.