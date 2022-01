Home Perspektiven Hinter den Wolken ist es hell.

privat

Meist kommt die Diagnose unerwartet. Der Partner, die Partnerin hat eine schwere Erkrankung, oftmals Krebs. Von nun an dreht sich alles um die erkrankte Person, eigene Ansprüche stellt man zurück. Angehörige werden in gewisser Weise zu Nebendarstellern, die aber ebenso mit ihrer Angst, Unsicherheit und dem Schmerz zurechtkommen müssen. Neben berührenden Szenen im Krankheitsverlauf, dem schrittweisen Abschiednehmen und Tod des Partners schildert Brigitte Krautgartner in ihrem Buch: „Hinter den Wolken ist es hell“, bei welchen Einrichtungen sie Unterstützung gefunden hat. Die Radiojournalistin gibt auch praktische Anregungen, um nicht in ein Burn-out oder in eine andere Krise zu geraten. Eine Sendung von Stefan Hauser.

Buchtipp: Hinter den Wolken ist es hell. Autorin Brigitte Krautgartner