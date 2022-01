Home Rubato Hiroshi Amako.

Der Walzer ist mit Wien untrennbar verbunden- aber inspiriert hat er die ganze Welt. So auch den Gründer des New York City Ballets, George Balanchine. Die Choreographie zu Johannes Brahms‘ Liebeslieder Walzer feiert gemeinsam mit Stücken von Jerome Robbins und Lucinda Child’s als Trilogie Premiere am Freitag, 14. Jänner im Programm Liebeslieder.

Tenor Hiroshi Amako wird Teil des Solistenquartetts für die Brahms Lieder sein und kommt live ins Studio. Unlängst feierte er bereits in der Fledermaus einen großen Erfolg, und im Herbst des soeben vergangenen Jahres gewann er den Internationalen Helmut Deutsch Wettbewerb in Wien. Erfahren Sie mehr über das junge Mitglied des Opernstudios der Wiener Staatsoper, Brahms Liebeslieder Walzer und die bevorstehende Premiere!

Fotokredit: (c) Tamara Sophie Gries