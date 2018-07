Christine Verdon hat Violine studiert. In ihrer Heimat der Schweiz und in den Niederlanden. Stets hat ihr irgendetwas gefehlt. Auf der Suche nach dem besonderen Klang hat sie sich schließlich für Barockvioline und das aufregende Feld der historisch informierten Aufführungspraxis entschieden. Mit dem Studienzweig Historische Violine an der MUK bei Ulrike Engel wurde Christine Verdon fündig.

