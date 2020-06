Simply Hauptwerke.

Einmal pro Jahr gibt es in der Sendereihe Hauptwerke und Positive von und mit Peter Planyavsky auch tatsächlich „Hauptwerke“ zu hören, also Stücke aus dem sogenannten Kernrepertoire aller Organistinnen und Organisten. An Ihnen führt kein Weg vorbei. Diesmal on air dabei und würdig vertreten: Max Reger,“Introduction und Passacaglia“ in d-Moll oder „Carillon de Westminster“ von Louis Vierne. Weiters Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge“ in d-Moll – nein, nicht „die Toccata“, sondern gleichnamiges Werk BWV 538, welches den Beinamen „Dorische“ trägt. Schließlich noch eine wirklich ziemlich umfangreiche Sache: Fantasie und Fuge über „Ad nos, ad salutarem undam“ von Franz Liszt.

