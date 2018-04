Home Schwerpunkt Hoch lebe Sir John.

Der Dirigent und „Alte-Musik Pionier“ Sir John Eliot Gardiner feiert dieser Tage (20. April) seinen 75. Geburtstag. Als Begründer des Monteverdi Choir und der English Baroque Soloists sowie des Orchestre Révolutionnaire et Romantique hat er sich einen Namen als Interpret der historischen Aufführungspraxis gemacht, sowohl im barocken, als auch im klassisch-romantischen Bereich. Seine Gesamteinspielung sämtlicher Kantaten von Johann Sebastian Bach genießt jetzt schon Kultstatus und garantiert ihm, neben vielen weiteren Konzertaufführungen und CD Einspielungen, einen Platz in den vorderen Reihen der jüngeren Musikgeschichte. Aus Anlass seines runden Geburtstagsjubiläums präsentieren wir täglich ab 14.00 Uhr eine seiner vielen Aufnahmen – mit seinen eigenen Ensembles, aber auch mit anderen Orchestern, die mit John Eliot Gardiner eng verbunden sind. Und natürlich darf der große Bach auch nicht fehlen (Magnificat am Sonntag Nachmittag!).

Bild © Sim Canetty-Clarke