Nächste Woche wird in Wien wieder der rote Teppich ausgerollt, wenn es im Wiener Konzerthaus heißt „Hollywood in Vienna„. Unter dem Titel „Fairytales“ zaubert das RSO Wien unter John Mauceri Fantastisches und Märchenhaftes großer Filmmusikkomponisten in den großen Saal des Konzerthauses. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei der Musik von Danny Elfman, der heuer auch mit dem Max Steiner Film Music Achievement Award ausgezeichnet wird. Für diesen besonderen Abend hat er auch eine neue Komposition im Gepäck, die bei Hollywood in Vienna zur Uraufführung gebracht wird! Michael Gmasz hat sich vorab die Solistin dieser Uraufführung, Bratschistin Lena Fankhauser, sowie die Leiterin von Hollywood in Vienna, Sandra Tomek, ins Studio eingeladen. Ebenfalls live dabei ist Frantisek Janoska, der mit dem Janoska Ensemble mit „Janoskas go Hollywood“ im Mozartsaal das Eröffnungskonzert bestreiten wird.