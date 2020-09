Home Rubato Hollywood in Baden.

Diesen Sommer waren Lilo Bellotto und Arabella Fenyves gemeinsam auf der Bühne!

An zwei Abenden entführte die Hollywood in Baden Gala in die Welt der Filmmusik. Lilo Bellotto veranstaltete die Konzerte im Rahmen des Hollywood Music Workshop mit Größen der Traumfabrik und führte durchs Programm. Arabella Fenyves sang die Musik zu der Erfolgsserie Downton Abbey vom britischen Komponisten John Lunn. Außerdem erklangen Film Noir Melodien in Arrangements der Grammy preisgekrönten Komponistin Nan Schwartz.

Und der preisgekrönte Gast aus Österreich: Komponist Roman Kariolou, der erfolgreich mit Regisseur Robert Dornhelm zusammenarbeitet und sich aktuell über den großen Erfolg der Serie Vienna Blood freuen kann!

Ich freue mich auf Sie am Mittwoch um 11.00 im Rubato! Genießen Sie im Video bereits jetzt Impressionen vom Open Air Konzert!