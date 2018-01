„Die Stücke stehen in einer viele Generationen zurückreichenden Tradition, die es zu bewahren gilt“, sagt die norwegische Geigerin Vilde Frang, die sich mit Homage auf die Spuren ihrer großen Vorgänger begibt. „Sie gehören zum Erbe der Geige wie Solosonaten und Violinkonzerte.“ Bei der Suche nach spannendem Material ist sie auf eine Fülle an Miniaturen gestoßen: „Ich fühlte mich wie in einem Bonbonladen!“ Die Auswahl, die Vilde Frang mit dem Pianisten José Gallardo aufgenommen, bietet so manche Entdeckung. Zum Beispiel den Tango von Régine Wieniawski, der Tochter des berühmten Geigers Henryk Wieniawski. Sie komponierte unter dem Pseudonym Poldowski.

Star Track, 15. bis 21. Jänner 2018

