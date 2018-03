Interpret: Kian Soltani, Aaron Pilsan

Label: DG

EAN: 028947981008

Ein Vertrag mit einem CD-Label ist für viele junge Musikerinnen und Musiker ein großes Karriereziel. Für den jungen Cellisten Kian Soltani ist dieser Traum jetzt mit der Deutschen Grammophon in Erfüllung gegangen und er hat gemeinsam mit dem Pianisten Aaron Pilsan sein DG Debüt herausgebracht.

Home, also Heimat – ein Begriff, der in vielen Lebensbereichen auf verschiedenste Art und Weise beschrieben und definiert wird. Auch in der Musik gibt es Epochen, Gattungen, Besetzungen, bei denen sich Künstlerinnen und Künstler wohler fühlen als bei anderen. Zwei junge Burschen aus dem Ländle, also aus Vorarlberg stammend, Kian Soltani am Cello und Aaron Pilsan am Klavier, haben ihre gemeinsame CD nun Home genannt und darauf ihre heimatlichen Gefilde mit Musik von Franz Schubert, Robert Schumann und Reza Vali abgesteckt. Persische Volkslieder von Letztgenanntem als musikalische Referenz an Kian Soltanis persische Herkunft.

Schuberts Arpeggione Sonate, über die Zeit ein Klassiker der Celloliteratur geworden, ist so ein Heimatstück für Kian Soltani und wie soll man es anders ausdrücken, man hört, dass er sich hier daheim fühlt. Vor allem im zweiten Satz scheint er über einen unendlich langen Bogen zu verfügen, der es erlaubt, diese wunderbare Kantilene des Hauptthemas in einem Guss zu spielen. Bei Schumann ist seine Wahl auf die 3 Fantasiestücke op.73, Adagio und Allegro op. 70 und eine Liedbearbeitung aus den Myrthen gefallen und genauso wie bei den persischen Volksliedern von Reza Vali trifft dabei jugendlich keckes Cellospiel auf abgeklärt romantische Lyrik. Zum Drüberstreuen oder als Zugabe hat Kian Soltani mit dem persischen Feuertanz noch eine Eigenkomposition beigesteuert, die ihn auch als versierten Komponisten zeigt. Home ist eine CD als virtuelle Wohngemeinschaft, in die man als Zuhörer gerne mit einzieht und in der man sich dann eben auch zu Hause bzw. beheimatet fühlt. (mg)